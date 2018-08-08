Ön mutabakat sağlanan ABD'ye Ankara'dan bir heyet gitti

ABD'nin yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Bu çerçevede sürecin daha ileri taşınması için bundan sonraki görüşmeler yüz yüze gerçekleşecek. Bu amaçla Ankara'dan bir heyet Amerika'ya gitti. Heyette Hazine ve Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından 9 yetkili yer alıyor. İlk görüşme bugün yapılacak.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ipler, Trump yönetiminin skandal yaptırım kararıyla gerildi.

Washington, Türkiye'de ev hapsinde bulunan Amerikalı Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.

Ankara, bu yaptırıma, aynı şekilde karşılık verdi. Ankara-Washington hattında gerginlik sürerken diplomatik kanallar açıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kriz sürecinde 3 kez telefonla görüştüğü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur'da bir araya geldi. Gün içinde iki bakan bir kez daha telefonla görüştü.

Taraflar arasında krizin aşılması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre belli konularda ön mutabakat sağlandı. Her iki tarafın da diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesinden memnun olduğu ifade edildi.

Diyaloğun sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi için görüşmeler bundan sonra yüz yüze gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber