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ABD'den skandal 'yaptırım' kararı

Rahip Brunson’ın ev hapsini gerekçe gösteren Beyaz Saray, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’na yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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ABDden skandal yaptırım kararı

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