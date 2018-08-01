Yayaları ıslatan minibüsün şoförü işinden kovuldu

Trafik magandaları bu kez Kanada’nın başkenti Ottawa’da iş başındaydı. Bir minibüs şoförü yol kenarında bulunan su birikintilerine tek tek girerek gördüğü her yayayı sırıl sıklam etti.

Başka bir aracın sürücüsü, olayı görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntünün internette yayılmasının ardından minibüsün bir müteahhitlik firmasına ait olduğu ortaya çıktı.

Bu şekilde araç kullanmanın kabul edilmez olduğunu belirten şirket ise, Facebook hesabı üzerinden yayalardan özür dileyerek sürücünün işten çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber