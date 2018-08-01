Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında büyük artış

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınlarında artış olduğunu belirterek "3 bin 800'ü aşkın fanatik Yahudi, temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.
Dibs, "Bu, şu ana kadar yapılan baskınlarda sadece bir ay içinde katılım sağlanan en yüksek rakam." bilgisini verdi.
Dibs, bu artışın son dönemde fanatik Yahudilerce Harem-i Şerif'e yapılan baskınların ve hürmetinin ihlalinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.
Yahudilerin baskınları 2003'te başladı
Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.
Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.
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Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah saatlerinde ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif’in avlusuna giriyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Kaynak: AA