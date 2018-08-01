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Afganistan'da DEAŞ lideri 250 üyesiyle birlikte teslim oldu

Afganistan Cüzcan'da terör örgütü DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman 250 militanıyla devlete teslim oldu.

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Afganistanda DEAŞ lideri 250 üyesiyle birlikte teslim oldu

Derzab Kaymakamı Muhammed İsmail, DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 örgüt üyesiyle yetkililere teslim olduğunu belirtti.

Teslim olanlar arasında kadın teröristlerin de bulunduğunu aktaran İsmail, bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

İsmail, örgütün Derzab'daki kampının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından devlete teslim olmaya karar verdiğini kaydetti.

"Ülkenin kuzeyinde DEAŞ bitti"

Derzab Kaymakamı İsmail, artık kuzeyde DEAŞ'ın bittiğini ve bunun büyük bir gelişme olduğu vurguladı.

Yaklaşık iki yıldır Derzab ilçesinde terör faaliyetleri yürüten DEAŞ, ara sıra Taliban örgütüyle de çatışmaya giriyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, DEAŞ
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