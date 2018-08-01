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Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi netleşti

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Ekim 2018'de yapılacak.

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Gürcistanda cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi netleşti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Cumhurbaşkanlığı seçiminin belli olan tarihini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, Başbakan Mamuka Bakhatdaze ile cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Ekim 2018 tarihinde düzenlenmesine karar verildi. Bu karar Gürcistan Başbakanı ile anlaşılarak verildi." dedi.

Margvelaşvili henüz kararını vermedi

Margvelaşvili seçimde kendisi adayı olup olmayacağını henüz belli olmadığını, bunu uygun bir zamanda açıklayacağını ifade etti.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi de cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz aday göstermedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan cumhurbaşkanlığı seçimi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, gürcistan
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