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İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Kudüs’ün doğusunda bir kasabayı basan İsrail askerleri, 10 yaşındaki bir çocuğu yaka paça gözaltına aldı.

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İnsan hakları ihlallerinde sınır tanımayan İsrail askerleri, bugün Kudüs’ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasında 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin gelip küçük çocuğu açıklamadıkları bir yere götürdüklerini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün verilerine göre İsrail hapishanelerinde tutuklu 291 Filistinli çocuk bulunuyor.

Filistinli çocuklar sadece hapsedilmiyor, canlarına da kastediliyor. Kısa bir süre önce İsrail güçleri Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nı basarak sivillere kurşun yağdırmış, baskında 13 yaşındaki Filistinli Erkan Sair Mezher şehit edilmişti.

Kaynak: İHA

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