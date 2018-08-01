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Myanmar'da muson yağmurları 12 can aldı

Myanmar'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, tahliye edilenlerin sayısı da 132 bine yükseldi.

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Myanmarda muson yağmurları 12 can aldı

Global New Light of Myanmar gazetesinin, Ulusal Doğal Afet Yönetimi Komitesine dayandırdığı haberinde, ülkede 132 bin kişinin muson yağmurları nedeniyle tahliye edilerek 300 civarında geçici kampa yerleştirildiği belirtildi.

Myanmar'da muson yağmurları nedeniyle temmuz ayından bu yana 12 kişi yaşamını yitirirken, en fazla can kaybının Yangon'un kuzeyindeki Bago Regio bölgesinde olduğu ifade edildi.

Kampa 94 bin kişi yerleştirildi 

Bago Regio'da tahliye sonrası 186 kampa yerleştirilen kişi sayısının 94 bin olduğu kaydedildi.

Meteoroloji Kurumu, Myanmar'da yağışların süreceği uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yağışlar, myanmar, Muson yağmurları
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