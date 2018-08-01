İspanya'da taksicilerin grevi sürüyor: 3 gözaltı

Madrid yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ulaştırma hizmeti veren Uber ve Cabify gibi firmaların sürücülerinin kurduğu Unauto Derneği temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Uber ve Cabify temsilcileri endişe ve taleplerini dile getirirken, yetkililer de sürücü ya da araçlara yönelik 60'tan fazla saldırının soruşturulduğunu aktardı.

İspanyol basınından polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde de grev sırasında iki taksicinin Uber ve Cabify araçlarına saldırmaktan, başka bir taksicinin de yol güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Grev devam ediyor

Bir mahkemenin geçen hafta Barcelona'da Uber ve Cabify gibi uygulamalara getirilen kısıtlamaları kaldırmasının ardından taksicilerin başlattığı grev ise devam ediyor.

Grev dolayısıyla başkent Madrid'in en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Paseo de la Castellana hala kapalı durumda. Barcelona'da ise El Prat Havaalanı'nda hizmet vermeyen taksicilerin şehir merkezindeki caddelerden Gran Via'daki bekleyişleri sürüyor. Greve, ülkenin değişik kentlerindeki taksiciler de destek veriyor.

"Her 30 taksi için 1 Uber ve Cabify aracı" şeklinde belirlenen oranın uygulamaya konulmasını isteyen taksiciler, pazartesi günü hükümetin sunduğu teklifi yetersiz bularak greve devam kararı almıştı.

Kaynak: AA