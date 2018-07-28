İspanya'da taksiciler greve başladı

Ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda taksi sürücüsü Barselona'da toplanırken, aralarında 600 kilometre uzaklıktaki Bilbao'dan gelenler olduğu da görüldü. Yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Sevilla'dan da 300 taksicinin yola çıktığı açıklandı.

Şehir merkezindeki Gran Via Caddesi'ni trafiğe kapatan yaklaşık 400 taksici, geceyi arabalarında ya da kurdukları çadırda geçirdi.

Her 30 taksiye bir Uber veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep eden taksicilere, başkent Madrid'deki meslektaşlarından da destek geldi. Madrid'deki taksiciler, sabah greve gitme kararı aldı.

Madrid Profesyonel Taksi Sürücüleri Federasyonu Başkanı Julio Sanz, taksicilerin "kendi inisiyatifleriyle" çalışmama kararı aldıklarını, Barajas Havaalanı ve Atocha Tren İstasyonu'ndan çekildikleri söyledi.

Buna karşın bazı taksicilerin, engelliler, hamileler, bebekli aileler ve acil durumlar için sınırlı hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Sanz, greve ilişkin "Şu anda Madrid'de taksi yok" dedi.

Çarşamba günü Barselona'da taksiciler, Uber ve Cabify araç ve sürücülerine saldırmış, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Bunun üzerine Uber ve Cabify, Barselona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı.

Kaynak: AA