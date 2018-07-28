Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'dan Belçika'ya döndü

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vatana ihanet, kamu malını kötüye kullanma ve toplumu isyana teşvik etme suçlamalarından dolayı uluslararası tutuklama emri çıkardığı Eski Katalan lider Carles Puigdemont, kararın iptal edilmesinin ardından Belçika'ya geri döndü.

"Temel haklar için savaşma görevimi yerine getirmeliyim"

Puigdemont, Avrupalı hükümetlerin ya da büyük siyasi partilerin desteğini bugüne kadar karşılayamayan zengin Katalonya'daki ayrılıkçı görüşü açıklamak amacıyla Avrupa'yı dolaşmaya devam edeceğini söyledi.

“İspanya tarafından reddedilen temel haklar için savaşma görevimi yerine getirmeye devam etmeliyim” diyen Puigdemont, bir sonraki hamlesini henüz planlamadığını belirtti.

İspanya iade talebini geri çekmişti

Geçtiğimiz hafta İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden ve haklarındaki suçlamalardan dolayı ülkeden kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükümeti üyesi hakkındaki iade talebini geri çekmişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Almanya'da Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin Puigdemont'la ilgili 12 Temmuz'da aldığı kararın ardından gelmişti.

Süreçte neler yaşandı?

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bazı bakanlarla Belçika'ya kaçarken, İspanya yargısı da bu kişiler hakkında "devlete isyan" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İspanyol yargısı, Belçika'nın olumsuz yönde karar vereceğini düşünüp Puigdemont hakkındaki ilk iade talebini geri çekmiş ancak 25 Mart'ta Almanya sınırını geçtikten sonra otoyolda yakalanan Puigdemont hakkında ikinci kez yakalama ve iade kararı çıkarmıştı. 12 Temmuz'da Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalan liderin "devlete isyan" suçundan değil "kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması" suçundan iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bu arada bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalan'dan 9'u tutuklanmış, 9'u kefaletle serbest bırakılmış, 7'si kaçmış, geriye kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmemişti.

Kaynak: AP