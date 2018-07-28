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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bir üniversitenin çalışanlarını taşıyan otobüs yolda uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu otobüste bulunan 34 yolcudan 33'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazadan tek kurtulan kişinin de otobüs uçuruma yuvarlanmadan önce atlayarak hayatta kalmayı başardığı kaydedildi.

Otobüsteki üniversite çalışanlarının pikniğe gittikleri belirtildi.

Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor.

Kaynak: AA, indianexpress

Etiketler: otobüs kazası, hindistan
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