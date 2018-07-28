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Japonya'da tayfun riski: 37 bin kişiye tahliye uyarısı

Japonya'da tayfun nedeniyle 37 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, oluşabilecek tehlikelere karşı uyarıldı.

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Japonyada tayfun riski: 37 bin kişiye tahliye uyarısı

Japonya'nın batısındaki Shimoda kentine yaklaşan şiddetli tayfunun saatteki hızının 180 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji Kurumu tarafından henüz okyanus üzerinde olan tayfunun bu gece veya sabaha doğru karaya ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 37 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Tayfunun iki hafta önce meydana gelen seller ve toprak kayması nedeniyle 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Chugoku'ya da yarın ulaşması tahmin ediliyor.

Vatandaşlar tehlikeye karşı uyarıldı

Bölgede heyelan, sel ve yüksek dalgaların olması ihtimaline karşı, halktan ve kurumlardan hazır olunması istendi.

İki hafta önce ülkenin batısındaki 31 eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle seller ve toprak kayması meydana gelmiş, 200'den fazla insan ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: tayfun, tahliye, Japonya
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