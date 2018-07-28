Mandela'nın torunu Türkiye'yi övdü

Güney Afrika Parlamentosu'nda dedesinin partisi olan Afrika Ulusal Kongresi’nde (ANC) milletvekilliği de yapan Mandla Mandela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrikalı Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiğini belirten Mandela, "Toplantı samimi bir ortamda geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'nın Müslüman toplumuna hitap etti" dedi.

Mandela, "Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanlığını gerçekten hakkını vererek yapıyor. İslam aleminin en önemli problemleri yoksulluk, eğitim ve diyalog ile ilgili konular. Tüm müslüman liderlerden, Müslümanların azınlık olarak karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için daha fazla çaba göstermelerini umuyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın dünyadaki mazlum insanlara desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Mandela, Türkiye'nin özellikle Filistin, Suriye, Keşmir ve Myanmar'a her konuda verdiği desteği buna örnek gösterdi.

Mandela açıklamasında, "Bilindiği üzere Filistin mücadelesi büyükbabam Nelson Mandela’nın en yakından ilgilendiği konulardan biriydi. O, Filistin sorununu zamanımızın en büyük sorunu olarak görmüştür. İsrail tarafından katledilen masum insanları her gün görüyoruz. Tüm dünya sessizliğini korurken Erdoğan bu konuda bütün limitlerini zorlayarak bu konu ile ilgileniyor" dedi.

"Bugün ilişkilerimizi sağlam temeller üzerine oturtmalıyız"

Türkiye'nin Güney Afrika ve Afrika kıtası ile Osmanlı dönemine dayanan köklü bağları olduğunu söyleyen Mandela, "Bugün ilişkilerimizi ortak tarihi, dini ve kültürel geçmişimiz üzerine sağlam temellere oturtmalıyız. İki ülke olarak ilişkilerimizi daha fazla diyalog kurarak ve birbirimizin tecrübelerinden yararlanarak güçlendirmeliyiz" dedi.

Güney Afrika'da çok sayıda güçlü ve başarılı Türk şirketinin olduğunu hatırlatan Mandela, Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olarak görülmekte olduğunu ve tecrübesi ile Güney Afrika'ya zengin bir deneyim ve uzmanlık sunabileceği mesajını verdi.

"Türkiye madencilik sektöründe zengin bir tecrübeye sahip"

Mandela, Türkiye’nin Afrika'da daha görünür olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, İslam liderliğini öne çıkararak Güney Afrika'daki yoksul ve kırsal alanlarda İslami konularda eğitimler vererek bu coğrafya ile ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Daha fazla Türk girişimci Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere yatırım yapabilir.

BRICS ve Türkiye’nin birbirinden yararlanabileceği çok alan var. Türkiye, üretim başta olmak üzere özellikle madencilik sektöründe zengin bir tecrübeye sahip. BRICS, zirveye Türkiye’yi davet ederek serbest ticaret ilkesi ile ilgili ve son dönemdeki ABD korumacılığına karşı güçlü bir mesaj gönderdi."

Kaynak: AA