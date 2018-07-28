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Çin'de köprü çöktü: 8 ölü, 3 yaralı

Çin'in güneyi Zhejiang'da bir köprünün çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Çinde köprü çöktü: 8 ölü, 3 yaralı

Yerel yetkililer, cuma günü Çin'in güneyi Zhejiang'da yaklaşık 19.30 sularında bir köprünün çökmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılar acilen hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, kazanın olduğu sırada havanın fırtınalı olduğunu ve bazı köylülerin dinlenmek ve yağmurdan korunmak için köprünün altına sığındıklarını söyledi.

Görgü tanıkları, devrilmiş yapının içinde sıkışıp kalan insanların çoğunun yaşlı olduğu ve ciddi şekilde yaralandıkları bilgisini verdi.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaralı, köprü, kaza, çin
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