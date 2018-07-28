Trump yönetiminde İran çatlağı

Amerika Birleşik Devletleri’nin son zamanlardaki dış siyaseti agresif tutumuyla dikkat çekiyor. Washington’un saldırgan politikalarının hedefinde İran da var.

Amerikan Başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasındaki söz düellosu giderek sertleşiyor. Ancak Washington içindeki İran çatlağı da gün yüzüne çıkıyor.

Bolton, Mattis, Pompeo görüşmesi

Perşembe günü, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran meselesini, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmede, Tahran'la yeni bir uzlaşı mı sağlanacağı yoksa ekonomik baskıların yanında askeri gücün mü devreye gireceği konusu masaya yatırılarak, İran'ın Ortadoğu bölgesindeki etkisini azaltmak için kapsamlı bir strateji oluşturmak amaçlandı.

Toplantıdan sızan bilgiler, Trump yönetimindeki İran çatlağına dair sinyaller verdi. Buna göre Trump, baskıları artırarak İran’ı köşeye sıkıştırmakta ısrar ediyor ancak bu, Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Danışmanı gibi etkin isimler tarafından pek kabul görmüyor.

Üst düzey isimler rejim değişikliği istemiyor

Pompeo ve Bolton, bu yaptırımların kendiliğinden sona ermesi ve rejim değişikliğine gidilmemesi gerektiği görüşünde. Hatta Savunma Bakanı Jim Mattis de son açıklamasında, İran'da bir rejim değişikliği ya da kaos istemediklerini söyledi. Mattis, amaçlarınınsa Tahran'ın politikalarını değiştirmek olduğunu belirtti.

Geçmişte Savunma Bakanlığı askeri seçenek konusunu sınırlı olarak ele almıştı. Dahası, Pentagon'un İran'la olası bir savaşa girme konusunda çok da istekli olmadığı da bilinen bir gerçek.

Kaynak: TRT Haber