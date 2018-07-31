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İspanya'daki Uber protestosu ulaşımı felç etti

İspanya'da "Uber" ve "Cabify" gibi taşıma uygulamalarına sınırlamalar getirilmesi için grev başlatan taksi şoförleri, büyük şehirlerde bazı yolları trafiğe kapattı.

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İspanyadaki Uber protestosu ulaşımı felç etti

Taksicilerin grevi dolayısıyla başkent Madrid'in en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Paseo de la Castellana, yüzlerce taksi tarafından kapatıldı.

Bazı taksicilerin top oynadığı ya da güneşlendiği eylem sırasında, caddenin kullanılamamasından dolayı şehir merkezi ve civarında trafik sıkışıklığı oluştu. 

Barselona'da ise, El Prat Havaalanı'nda hizmet vermeyen taksicilerin şehir merkezindeki caddelerden Gran Via'daki bekleyişleri sürüyor.

Soruna çözüm bulabilmek için taksi şoförleri derneklerinin temsilcileri ile hükümet yetkilileri görüştü.

Hükümetle yapılan ve 3 saat süren müzakerelerin ardından taksi dernekleri Fedetaxi, Antaxi ve Elitetaxi'nin yetkilileri, konuyla ilgilenen Kalkınma Bakanlığı'nın teklifinin "yetersiz ve korkutucu" olduğunu belirtti.

Greve devam etme kararında olduklarını duyuran taksiciler, yine de teklifi meclislerine taşıyacaklarını söyledi.

Bakanlık, Uber ve Cabify gibi uygulamalar için çalışan sürücülerin temsilcileriyle de görüşüleceğini açıkladı.

Ülkede taksi şoförleri, bir mahkemenin Barselona'da Uber ve Cabify gibi uygulamalara getirilen kısıtlamaları kaldırmasının ardından geçen hafta grev başlatmıştı.

Taksiciler, "her 30 taksi için bir Uber ve Cabify aracı" şeklinde belirlenen oranın da uygulamaya konulmasını istiyor.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: uber, protesto, İspanya, Cabify, taksi
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