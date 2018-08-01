Trump'ın teklifine Hamaney ve Ruhani'nin yanıtı bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diyerek, Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını belirtmişti.

Trump'ın teklif açıklamasına İran'ın cevabı merakla bekleniyor

Trump'ın bu açıklamasının ardından İran'dan farklı kademelerde bu çıkışa yanıt gelmesine karşın, devletin zirvesindeki iki ismin verecekleri yanıt merak konusu olmayı sürdürüyor.

Teklife, "Sorunların çözümü ve güvenin sağlanması için diyalog yöntemi benimsenmeli." diyerek ilk olumlu karşılık veren Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebutalibi olurken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "İran ve ABD, 2 yıl boyunca müzakereleri sürdürdü ve anlaşma devam ediyor. ABD masadan kalktığı için kendini suçlamalı” ifadeleriyle hem ABD yönetimini eleştirdi hem de açık kapı bıraktı. Bütün bu açıklamalara rağmen, İran Devrim Muhafızlarından muhtemel görüşme karşıtı sesler yükseliyor.

Devrim muhafızları görüşmeye karşı çıkıyor

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, yazılı açıklamasında, "İranlı yetkililerin, Trump ile görüşmek için İran halkından izin aldığını görmeyeceksiniz. Sizden sonraki cumhurbaşkanları da bunu göremeyecek." diyerek görüşme talebine olumsuz karşılık verdi.

Caferi’nin bu yaklaşımı, Ruhani’nin Trump ile muhtemel bir görüşme talebine devrim muhafızlarının rıza göstermeyeceği yorumlarına neden oldu.

"Trump'ın önerilerine değer vermiyoruz"

Öte yandan, Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi de Trump'ın teklifinin Tahran'da karşılık bulmadığını "ABD ile müzakerelerden edindiğimiz acı tecrübeler ve Amerikalı siyasetçilerin devamlı olarak nükleer anlaşmayı ihlal etmesi göz önüne alındığında, Trump'ın önerilerine değer vermememiz doğal." ifadeleriyle dile getirdi.

Muhafazakarlardan art arda gelen açıklamalara karşın Ruhani’ye yakın bazı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı anayasal yetkisini kullanarak ABD ile müzakere meselesini halkoylamasına götürebilir." şeklindeki açıklamaları dikkati çekti.

Hamaney ve Ruhani'nin yanıtları bekleniyor

Karşılıklı açıklamalara rağmen son sözü söyleyecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den henüz bir açıklama gelmedi.

Hamaney, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin "güvenilmez" olduğunu, Washington yönetimi ile müzakerelerin sorunları ortadan kaldıracağını düşünmenin açık bir hata olduğunu dile getirmişti.

ABD’nin uluslararası toplumdan izole edildiğini dile getiren Ruhani ise görüşme talebi ile ilgili henüz doğrudan bir değerlendirmede bulunmadı. Devrim muhafızlarından gelen olumsuz tepkilerin ardından Ruhani’nin ne yapacağı merak ediliyor.

Kaynak: AA