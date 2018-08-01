Trump: İran kısa bir süre içinde ABD'yle görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kısa bir süre içerisinde ABD ile görüşebileceğini açıkladı.

Trump "Kısa süre içinde bizimle konuşmaya başlayabileceklerine dair bir hissim var. Ama bu olmaya da bilir. O da bize uyar" dedi.

Trump ayrıca İran nükleer anlaşmasını 'korkunç ve tek taraflı' olarak yorumladı. 2015 yılında imzalanan anlaşma, en az 10 yıl boyunca İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi amaçlıyordu.

Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yürürlükte tutmaya çalıştığı anlaşmayı, ABD Ağustos ayından itibaren yeniden uygulamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda İran'la iş yapan şirketlerden de ilişiğini kesmesini istiyor.

"İran halkı, büyük şeytanla görüşmeye izin vermeyecektir"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başdanışmanlarından Hamid Abutalebi ise Trump'a şu sözlerle yanıt verdi:

"İran halkının haklarına saygı duymak, düşmanlıklara son vermek ve nükleer anlaşmaya geri dönmek İran ve ABD arasındaki görüşmelere giden engebeli yolu düzleştirecektir."

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhamed Ali Caferi, İran'ın Kuzey Kore gibi Trump'ın görüşme talebini kabul etmeyeceğini söylemişti.

Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Caferi, "İran halkı, büyük şeytanla (ABD) görüşmeye izin vermeyecektir" demişti.

Kaynak: AA, BBC