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Çin'de 21 bilişim suçlusuna gözaltı

Çin'de binlerce kişiyi internet üzerinden dolandırarak yaklaşık 132 milyon dolar yasa dışı kazanç sağlayan 21 kişi gözaltına alındı.

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Çinde 21 bilişim suçlusuna gözaltı

Çin'de internet yatırım platformu adı altında 20 binden fazla kişiyi daha fazla kazanç sağlayacakları vaadiyle aldatarak, yaklaşık 132 milyon dolar yasa dışı gelir elde eden çete çökertildi. 

Şinhua ajansının haberine göre Çin polisinin, dolandırıcılık platformunu 2017 Aralık'ta fark etmesi üzerine teknik takibe aldığı belirtildi. 

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından Guangdong, Ciangşi ve Cıciang eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde söz konusu platform üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği ve 21 çete üyesinin yakalandığı kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, çin, bilişim suçlusu
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