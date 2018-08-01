  • 01 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.928
    EURO 5.762
  • BIST 97052.67
    ALTIN 193.512
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kerkük'te bombalı saldırı

Kerkük'te bombalı saldırı

Kerkük kent merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kerkükte bombalı saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil,  yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Vasıti semtinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yol kenarına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını duyuran Kamil, patlamanın çevredeki ev, iş yeri ve seyir halindeki araçlarda hasara yol açtığını ifade etti.

Kamil, polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığını kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER