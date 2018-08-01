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Orta Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü

Belgesel çekimi için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan 3 Rus gazeteci, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

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Orta Afrikada 3 Rus gazeteci öldürüldü

Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan 3 Rus gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce durdurularak öldürüldüklerinin belirtildi.

Haberde, ölenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus vatandaşları oldukları kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Orta Afrika Cumhuriyeti güvenlik güçleriyle temas halindeyiz." dedi.

Belgeselin yapımcılarından "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami (Araştırmalar Merkezi)" adlı şirketten yapılan açıklamada ise "Gelen haberlere inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun artık bir hata olabileceğine dair ümidimiz kalmadı. Orhan, Kiril ve Aleksandr’ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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