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Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika Durango'da, 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı bulunduğu belirtilen bir uçak havalandıktan kısa süre sonra düştü.

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Meksikada yolcu uçağı düştü

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, güvenlik ve acil yardım görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi verilerin bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

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