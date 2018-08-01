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Suudi Arabistan'da bir genç aracı ateşe verirken kendini yaktı

Suudi Arabistan'ın El Şarkiye bölgesindeki Damman'da bir şüpheli, park halindeki bir aracı ateşe verdi. Ancak alevler kendisine de sıçradı.

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Suudi Arabistan'ın El Şarkiye bölgesindeki Damman'da güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre, bir kişi park halindeki aracı yakmaya çalıştı. Alevler şüpheliye de sıçradı. Üzerine sıçrayan alevleri söndüren şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı.

El Şarkiye Valiliği, aracı yakan şahsın yakalandığını duyurdu. 

Aracını yeni almıştı

Aracın sahibi genç kız, aracını yeni aldığını ve ehliyet için çalıştığını söyledi.

Araç sahibi ayrıca, daha önce de aile üyelerinin araçlarının yakıldığını anlattı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Suudi Arabistan, kundaklama, El Şarkiye, damman, araç
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