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CHP Genel Merkezi önünde "koltuk" eylemi

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen bir partili, evinden getirdiği koltukla Genel Merkez binası önünde eylem başlattı.

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CHP Genel Merkezi önünde &quot;koltuk&quot; eylemi

CHP Keçiören İlçe örgütüne kayıtlı Abbas Canyurt isimli partili, "evinden getirdiğini" söylediği bir koltuğu CHP Genel Merkezi binasının önüne koyarak, oturdu.

Canyurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eyleminin parti yönetimine karşı olduğunu belirterek, "Partimle bir sıkıntım yok, yöneticilerle sıkıntım var. Hedefimde Genel Merkez yönetimi var. Yeter artık, ben 46 yaşıma geldim, 16 yıldır işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgiye, her seçim gecesi ağlamaya 'artık yeter' diyorum" dedi.

"Koltuk genel merkez önünde güzelmiş. Burada rahatsa, içeride daha rahattır" diyen Canyurt, olağanüstü kurultay istedi.

Bu arada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açtığı için işten atıldığını" öne süren Mahir Kılıç isimli bir kişi de Genel Merkez önünde pankart açarak, eylem yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: koltuk, eylem, CHP, Abbas Canyurt
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