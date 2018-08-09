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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'nın Kandil'e düzenlediği hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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TSKdan Kandile hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 8 Ağustos'ta hava harekatı düzenledi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, Kandil, Irak
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