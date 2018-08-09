TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 8 Ağustos'ta hava harekatı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/tV2Ekpk2s3 — TSK (@TSKGnkur) 9 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber