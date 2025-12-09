Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.12.2025 12:00

Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı

Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece ve Konya'daki adli emanet bürolarındaki hırsızlık vakaları üzerine harekete geçti. Bakan Tunç, Türkiye genelinde adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattıklarını söyledi. Bankalardakine benzer yeni güvenlik sistemi kurmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar sonrası alınacak önlemlere" ilişkin soru üzerine Tunç, soruşturmaların devam ettiğini, ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattıklarını söyledi.

Bakan Tunç, soruşturmalarla ilgili adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanmasının önemli olduğunu, bu konuda mevzuat ya da uygulamadan kaynaklanan zafiyetler varsa süratle giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

"Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak"

Büyükçekmece Başsavcılığınca 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını ve kırmızı bültenle ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Tunç, şunları söyledi:

"Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuat gerek uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa bunları da etkin bir şekilde almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Burada adli emanetlerle ilgili herhangi bir olaya fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak. Adli emanetlerle ilgili depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı, yönetmelikte belirlenmiş, bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor."

"Bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir"

Bir gazetecinin, "Adli emanetlere bankalardaki sistemin benzerini getireceğiz" açıklamasını anımsatması üzerine Tunç, "Değerli eşyaların korunması daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz" yanıtını verdi.

Tunç, "Çözüm sürecine ilişkin Meclis'le istişare halinde misiniz? Yasal düzenlemelerini ne zaman bekleyelim?" sorusunu ise "Meclis komisyonu raporunu hazırlayacak, raporda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda gerek yasama gerek idari uygulamalarla ilgili atılması gereken ne adım varsa Meclis bize yol gösterecek." diye yanıtladı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Türk bilim insanları başardı: Bakteri dışarı 'haber verecek'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
Nüfusta 'yüksek alarm': Doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor
12:39
Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı
12:26
Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları yeni anlaşmalarla güçlendi
13:03
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
12:14
Hayat kurtaran yönetmelik yürürlükte: AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı
11:37
Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı 164 milyon doları aştı
Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın çevresi sisle kaplandı
Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın çevresi sisle kaplandı
FOTO FOKUS
Türk bilim insanları başardı: Bakteri dışarı 'haber verecek'
Türk bilim insanları başardı: Bakteri dışarı 'haber verecek'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ