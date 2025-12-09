Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.12.2025 07:59

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 24 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68'inin tutuklandığını bildirdi.

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Siber suçlara yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, son 5 günde 24 il merkezli olarak "Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 204 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Şüphelilerden 68'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Vatandaşları "oltalama" yöntemiyle dolandırmışlar

Yakalanan şüphelilerin karıştıkları suçlara ilişkin detayları da paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para nakline aracılık ederek reklam yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarının tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıklarının belirlendiğini kaydetti.

Operasyonlar 24 ilde gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonların Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Suç şebekeleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siber Suçlar
