Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.12.2025 08:13

6 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün şirketler yapılanması ve bu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla, Ankara merkezli 6 ilde 13 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda, yurtdışından temin edilen paraları yine yurtdışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 09.12.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yönetmeliğinde değişik
08:04
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
08:06
Milli satranççı Erdoğmuş, Fransız şampiyonu mat etti
07:33
İklimde kritik dönemeç: 2023-2025 dönemi 1,5 derece eşiğini aşacak
06:58
Son 55 yılın en sıcak 3. kasım ayı geçen ay oldu
06:37
Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor
El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ