11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık B.Ç. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu, veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğine vurgu yaptı.

Sanığın örgütün gizli emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Suçlamaları kabul etmedi

Sanık B.Ç. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Mahkeme "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.