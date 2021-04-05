Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında avukatlık mesleğinin, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Avukatlık mesleğinin hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğuna değinen Gül, mesleğin el üstünde tutularak güçlendirilmesinin ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının yargının daha iyi işlemesi anlamına geldiğini belirtti.

Hukuk sisteminin standartlarının, hakikatin peşinde olan, hukukun üstünlüğüne koşulsuz inanan tüm yargı paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla daha ileri taşınacağına inandığını aktaran Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Bu duygularla vatandaşımızın hukuk önünde eşitlik ve hak arama hakkının sarsılmaz teminatı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Hayatlarını hukuk ve adalete adamış, ülkemize, milletimize, insanımıza onurla hizmet etmiş, şimdi aramızda olmayan bütün avukatları ve yargı mensuplarını rahmetle anıyor, halen bu kutsal görevi ifa eden saygıdeğer meslektaşlarıma sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."