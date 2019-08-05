Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2019

Kaynak: AA