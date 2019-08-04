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Gri kategorideki iki terörist İstanbul'da yakalandı

04 Ağustos 2019 Pazar 15:39 - Son Güncelleme 04 Ağustos 2019 Pazar 15:48

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.

Emniyet güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul'da ortak terör operasyonu gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan MLKP'li iki kadın teröristin yakalandığı bildirildi. Kaynak: TRT Haber

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