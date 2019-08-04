Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Türkiye'nin ilk Yap-İşlet-Devret yol projesini başlattığımızda olmayacağını söyleyenler, dalgasını geçenler oldu.

- Bugün tarih yazıyoruz İstanbul'u İzmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.

- İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati güvenli, konforlu hale getirmenin yanında yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz.

- Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize katkısı yıllık 3,5 milyar dolar.

- İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

- 6 bin 100 kilometreden aldığımız bölünmüş yolu 26 bin 764 kilometreye çıkardık. Bu vesileyle vatandaşlarımızın kaza riskini en aza indirdik.

- Kurallara uyalım, bayramı acıya dönüştürmeyelim.

- Bursa'da ulaştırma yatırımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. 18 karayolu projesini 2 yılda bitireceğiz.

Bursa Şehir Hastanesi açılıyor

- Bursa Şehir Hastanemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz.

- Bugün Bursa'da hizmete açacağımız bin 355 yataklı şehir hastanemiz otel standardında hizmet veriyor.

- Şehir içi raylı sistemi 5,5 kilometre uzatarak hastanemize getireceğiz.

- Bursa'ya 50 katrilyon üzerinde yatırım yaptık.

- Hizmet yarışında esamesi okunmayanlar konu çarpıtma olunca en ön sırada oluyor.

- Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık.

- Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor.

- CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız.

- Yaptığımız dış ziyaretlerde bu yolları bu hastaneleri nasıl yapıyorsunuz diyorlar.

- Hastanemizde 356 hekim binin üzerinde yardımcı sağlık personeli görev yapacak.

- Bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün vermiyorlar mıydı? Artık böyle bir şey yok.

- Ülkemizi tökezletmek isteyenlerle karşı karşıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz, bu nedenle bir olmalıyız.

- Türkiye'nin milli geliri biz iktidara geldiğimizde 236 milyar dolardı. Biz bu rakamı 950 milyar dolara çıkardık.

- Kılıçdaroğlu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini başlattığı saatlerde açıklamalarıyla darbecilerin yanında oluyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali

- Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. ABD ile Rusya ile bunu paylaştık.

- Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz.

- Taciz atışlarına sessiz kalmamız mümkün değil.

* Milletimiz her şeyi görüyor. 2013'ten bugüne yaşadığımız hadiseler herhangi bir ülkenin başına gelse düştüğü yerden kalkamaz.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi

- Ekonomimize kurulan tuzakları tek tek bitiriyoruz. Merkez Bankası faizleri düşürüyor. Buradan bir müjde veriyorum enflasyon da düşecek.

- Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır.

Kaynak: TRT Haber, AA