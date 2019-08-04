16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor. Hastanenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan, bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip.

Genel hastanede 308, kadın-doğum çocuk hastanesinde 222, kalp-damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak yer alıyor. 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda.

Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan, Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir sağlık kuruluşu olarak konumlandırılan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca Türkiye'nin en büyük yanık merkezi bulunuyor.

Kaynak: AA