Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta elde ettiği tartışmasız başarıyla ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtmıştır. Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.

Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Sıfatımız ne olursa olsun her birimiz bu davanın birer neferiyiz. Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır.

Ne köklerimizi koparacağız ne de gözlerimizi ufuktan ayıracağız. 2071 projelerimize yön vereceğiz.

8,5 saati bulan İstanbul-İzmir yolculuğunu 3,5 saate indirmiş olduk. Bursa'da sağlık hizmetlerinde yeni dönemi başlatacak olan Bursa Şehir Hastanesi'ni açtık. Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başladı.

Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacak.

Kaynak: TRT Haber