6 partinin liderleri, 2 Mart'ta 12'inci kez bir araya geliyor. Ancak masanın, cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmedi. Liderlerin toplantı öncesinde yaptıkları açıklamalar da dikkati çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında adaylık tartışmalarına değindi. "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, sonuç gerizekalılık. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum." dedi.

Akşener'in bu çıkışı kulislerde 'kendi partisine yönelik bir hamle' olarak değerlendirildi. İyi Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan cepheye mesaj verdiği öne sürüldü.

Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi

Liderler buluşması öncesinde CHP'nin MYK toplantısında da önemli bir karar alındı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti meclisi adına karar alma konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliği ile tam yetki verildiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından, Ankara'da sürpriz bir görüşme yapıldı.

Adaylığı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. 2 saat süren görüşmede Akşener'in adayın bir an önce açıklanması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Kürşad Zorlu: Partimiz, Genel Başkanımız Meral Akşener' tam yetki verdi

Edinilen bilgiye göre; Akşener, adayın açıklanmasında geç kaldıkça toplumsal güvenin azalacağı görüşünü Kılıçdaroğlu'na iletti. İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da, basın toplantısında "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek bu iradeyi gösterecek. TBMM Grubumuz Genel Başkanımıza tam yetki vermiştir." dedi.

Toplantı öncesi sürpriz bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Aday gösterilirsem bu benim için görevdir. Ama Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil" ifadesini kullandı.

Görüşme trafiği Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretleriyle devam etti. Karamollaoğlu, dün Meral Akşener ve Ali Babacan ile ayrı ayrı görüştü. Bugün de Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi. Karamollaoğlu'nun yarın Gültekin Uysal ile görüşmesi bekleniyor.