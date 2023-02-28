Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde açıklamalarda bulundu.

"Deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz"

Gerek hava şartları gerekse deprem alanını genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanınızdayız. İlçemizi bir an önce ayağa kaldırma gayreti içinde olduk. Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz. İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Şimdi işin ikinci etabındayız. Konteynerleri de süratle yerleştirerek çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız. Toplamda 842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlar gibi herhangi bir sıkıntı kalmadı.

Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımı ödemelerine bugün başlanıyor

Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz.https://t.co/rijH24FvVQ pic.twitter.com/HPgAxEi7SV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2023

"Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, bırakmayız"

1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, yine bırakmayız.