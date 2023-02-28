Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Elbistan'daki incelemelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta kurulan çadır sayısının 77 bine ulaştığını ayrıca 24 bin konteyner planlaması yapıldığını söyledi.

Erdoğan, bugün ayrıca Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini de ziyaret edecek.