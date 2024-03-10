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Gündem
TRT Haber 10.03.2024 08:34

4 ilde "Mahzen-8" operasyonları: 20 gözaltı

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

4 ilde "Mahzen-8" operasyonları: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerine "Mahzen-8" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

"Organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız"

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya
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