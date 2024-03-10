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Gündem
TRT Haber 10.03.2024 00:05

Dışişleri: Gazze’deki işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümeti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri: Gazze’deki işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlet olduğunu ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu kaydetti.

İsrail hükümet üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirten Keçeli, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu.

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