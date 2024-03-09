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Gündem
AA 09.03.2024 19:53

Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anamur mayın avlama gemisinin, ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını açıkladı.

Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."

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Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Ege Denizi
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