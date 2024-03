Altun: Netanyahu suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını belirtti.

Masum sivillere karşı işlediği katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatmanın olmadığını ifade eden Altun, "Zaten tarih onu hem bölgemizi hem de kendi ülkesini felakete sürükleyen bir lider olarak yazdı" açıklamasını yaptı.

"Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkı olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz bir lider"

Ülkesi için, barış ve refah uğruna canı dahil her şeyini feda eden liderlerin olduğunu vurgulayan Altun, "Bu liderler halklarının yaşamlarını iyileştirmek ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz çalışırlar. Omuzlarındaki tarihi yükün farkında olarak küresel meselelerde hakikatin ve adaletin yanında yer alırlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkı olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz bu liderlerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

Bir de bencil siyasi amaçları uğruna evrensel insani değerler ve edep dahil her şeyi feda edenlerin olduğunun altını çizen Altun, "Bu liderler işgalleri altında yaşayanların hayatlarını mahvetmeye yönelik planlar yapmak için gece gündüz çalışırlar. Bölgelerinde sürekli istikrarsızlığa, çatışmaya, savaşa neden olurlar. Kendilerinden başka kimsenin refahını umursamadıkları için bu adaletsizliği sürdürürler. Ülkesinin yüz karası olan Netanyahu işte bu liderlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu is at it again, lashing out at our country to cover up his crimes. There is no amount of lying, disinformation, and deception that can conceal the historic massacres he’s committed against innocent civilians. History has already judged him as the most disastrous leader…