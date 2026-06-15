34 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 159 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile işbirliği içerisinde 34 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca şebeke üyelerinin, sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, suç organizasyonuyla bağlantılı hesaplarda toplam 4,8 milyar lira tutarında hesap hareketliliği olduğu ortaya çıkarıldı.

159 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 293 şüpheliden adli makamlara sevk edilenlerden 159’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

"Dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz"

Açıklamada, vatandaşların huzuruna ve güvenliğine göz diken suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı, MASAK'ı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyoruz.