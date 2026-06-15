  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.06.2026 10:57

Cevdet Yılmaz: ABD-İran mutabakatı küresel istikrarın güçlenmesi bakımından memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir." açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: ABD-İran mutabakatı küresel istikrarın güçlenmesi bakımından memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı değerlendirdi.

Yılmaz açıklamasında, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Barış anlaşmasının sabotaja uğramadan, provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü ve etkin diplomasisi ile barışa, istikrara ve karşılıklı iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ABD Cevdet Yılmaz İran
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD-İran mutabakatının korunması büyük önem taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatlarıyız
12:03
El Nino orman yangını riskini artırıyor
12:01
AB: İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e yaptırım kararı için oybirliği bulunmadı
12:19
Bakan Kacır: Sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz
11:42
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma sağlanamaması halinde saldırıları yeniden başlatma tehdidi
11:28
Kiev Belediye Başkanı: Rusya kente yoğun hava saldırısı düzenledi
Temizliğin ardından Sapanca Gölü'nde sağlıklı sazlıklar yeniden oluştu
Temizliğin ardından Sapanca Gölü'nde sağlıklı sazlıklar yeniden oluştu
FOTO FOKUS
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ