Cevdet Yılmaz: ABD-İran mutabakatı küresel istikrarın güçlenmesi bakımından memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı değerlendirdi.

Yılmaz açıklamasında, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Barış anlaşmasının sabotaja uğramadan, provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü ve etkin diplomasisi ile barışa, istikrara ve karşılıklı iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.