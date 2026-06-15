AKYA, ATMACA ve HİSAR atışları neden önemli?

Türk Donanması’nın en önemli faaliyetlerinden biri olan Denizkurdu-II Tatbikatı geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlandı. Donanma’nın çok farklı unsurlarının hem müstakil hem birlikte icra ettiği senaryolar Ankara’nın her türlü ihtimale hazır olduğunu göstermesi adına değerliydi.

Tatbikat kapsamında AKYA, ATMACA ve HİSAR atışları öne çıktı. Kendi gemisinden, kendi füze atış sistemlerini kullanarak milli füzesini ateşleyebilecek ülke sayısının dünyada hayli az olduğuna değinen uzmanlar hem söz konusu atışları hem de bunların ne anlama geldiğini detaylandırdı…

“ATMACA testi hayli zor bir senaryoyu başarılı kıldı”

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, ATMACA atışıyla başlıyor anlatmaya... Daha önce de atış testlerini gördüğümüz füzenin ilk kez bu denli uzak bir mesafeye atıldığını vurguluyor.

Erkan’a göre uzun mesafeden önemli bir husus daha var. “Hedef gemi dik durumdaydı. Radarı karşıdan gelecek füzeleri görebilecek şekildeydi. Ancak ATMACA önce gemiyi buldu. Sonra kaçınma manevrasını yaptı. Yani daha farklı bir rota izledi. Ki buna füze kendisi karar verdi. Ve hedefe en ideal yerden dalış yaptı. Sonra da hedef gemiyi son derece etkili bir yerden vurdu. Senaryo çok zordu ama atış gayet başarılı oldu.” sözleriyle süreci özetliyor.

Bu alanda Norveç üretimi füzelerin dünya genelinde talep gördüğü parantezini açıyor Erkan. Ancak Norveç’in teslimata bir hafta kala Malezya’ya füze yollamaktan vazgeçtiğini belirtiyor. “Bizim ATMACA’mız dünyadaki muadillerinden geride değil. Umarım Malezya tercihini ATMACA’dan yana kullanır.” diyor.

[Türkiye farklı kuvvet unsurlarını etkin ve koordineli şekilde kullanabiliyor. Foto: AA]

“AKYA kısıtlamaları ortadan kaldıracak”

AKYA torpidosunun atışını ise sahadaki senaryodan ziyada bu tür bir ürüne sahip olabilmenin getirdiği avantajlar üzerinden yorumluyor Erkan. “Savaş sırasında kimse size torpido satmaz. Bunlar çok özel sistemler. Bunu kendiniz üretebildiğiniz zaman elinizde kaç tane var, ne zaman, nerede kullanacaksınız gibi soruların yanıtını sizden başka kimse bilmez. Bu da büyük bir stratejik özerklik anlamı taşır.” ifadesini kullanıyor.

Erkan, tatbikat kapsamında milli dikey atım lançer sisteminden (MİDLAS) gerçekleşen HİSAR atışına da sözü getiriyor. MİDLAS’ın çok potansiyelli ve nadide bir ürün olduğuna dikkati çekip, başta SİPER olmak üzere farklı füzelerle MİDLAS’ın içinin doldurulacağı yeni bir döneme işaret ediyor.

“Ege ve Doğu Akdeniz için birer mesaj”

Ülkelerin tatbikatları, test atışları ve diğer kimi denemeleri elbette farklı mesajlar da taşıyor. Türkiye, kara, hava ve deniz unsurlarıyla son dönemlerde ciddi adımlar atıyor. Denizkurdu-II Tatbikatı’nın da bunlardan biri olduğuna değiniyor Erkan.

Günün sonunda Türkiye’nin bir kabiliyet gösterimi sunduğunu kaydediyor ve “Son dönemlerde Ege ve Doğu Akdeniz’de bazı gelişmeler yaşanıyor. Ankara bunları yakın takipte. Tatbikatlarda ya da diğer alanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güç gösterimi buralara da bir mesaj. ‘Kimse Doğu Akdeniz ya da Ege’de Türkiye’yi yok sayamaz’ demenin farklı bir yolu. Türkiye, haklarını bir şekilde koruyacağını garanti edeceğini vurguluyor.” diyerek sözlerini tamamlıyor.