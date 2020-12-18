2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda 21 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında görüşülerek kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 7 Aralık Pazartesi günü başladığı bütçe görüşmelerini bugün tamamlayacak.

Bu süreçte Genel Kurulda 11 gün boyunca, 71 oturumda toplam 143 saatlik çalışma yürütüldü.

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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi oylanacak

TBMM Başkanı Şentop, bugünkü kapanış görüşmelerinden sonra Genel Kurulda yapılacak oylamayla bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanacağını söyledi.

Bu yıl Meclis çalışmalarının bütün dünyada olduğu gibi COVID-19 salgınının etkileri altında gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu dönemde bir yandan TBMM olarak üstümüze düşen yasama, denetim ve temsil faaliyetlerini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan bu süreci en az sıkıntıyla atlatmaya çalışıyoruz. Bu zorlu şartlara rağmen bugüne kadarki bütçe görüşmeleri sürecinde gerek komisyon gerekse Genel Kurul aşamalarında çalışmalara katılan, müzakere ve katkı sağlayan bütün Meclis Başkanvekillerimize, Divan üyelerimize, Grup Başkanvekillerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve Meclis çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Genel Kurulda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bütçe görüşmelerini takip etmek üzere Genel Kurula geldi.

Görüşmelerde, gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.

Daha sonra 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamaları yapılacak.