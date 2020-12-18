CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Özel'in açıklamaları ile sandığı ve demokrasiyi hedef aldığını belirtti. Yapılanı, 5'inci kol faaliyet olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinde yaptı açıklamasını.

Çelik, milli iradeye düşman kesimlerin milletin desteğini alan her siyasetçiye 'Diktatör' dediğini ifade etti.

İlk olarak seçim sonuçlarından memnun olmayan kesimlerce kullanılan bu ifadenin iç siyasette aynen kullanılmaya devam edildiğini belirtti.

"5'inci kol faaliyetinin bir uzantısı olmaktan başka şey değil"

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar" dedi.

Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış.

Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 18, 2020

"Millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını, Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5'inci kol faaliyetinin bir uzantısı olmaktan başka şey değil" dedi.

CHP'li Özgür Özel'in bu açıklama ile sandığı ve demokrasiyi hedef aldığını vurguladı.

"İçinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin"

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Erdoğan'ın vesayetler karşısında takındığı tavrı hatırlattı. Ünal, "Çirkinliğini kustuğun lider, beslediğiniz darbeci yapıları devirdi, peki siz?" diye sordu.

Ünal, "Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin" tepkisini gösterdi.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider,beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi,birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu.Peki siz? — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) December 18, 2020

"Bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "diktatör var" diyebiliyorsan "diktatör yoktur" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP'li Özel'e "Bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır" sözleri ile cevap verdi.

"Bunu ancak milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de "Bu alçakça yakıştırmalar millete hakarettir, demokrasiyi yok saymaktır" dedi. Özgür Özel'e, CHP'nin seçim sonuçlarını hatırlattı.

"Bunu ancak hiçbir demokratik seçimi kazanamamış, milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar!" açıklamasında bulundu.