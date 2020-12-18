Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kampüsündeki güneş enerjisi santrali (GES) bir yılda kuruldu.

999 kilovat kurulu güce sahip santral, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu.

Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullanıldı.

Yemekhane, otopark, K,L,M,N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binaları artık güneş enerjisiyle aydınlatılacak.

Santrali tanıtan Bakan Dönmez, "Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17'sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25'lere kadar çıkacak" dedi.

E-şarj istasyonu

Dönmez, TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da bugün açıldığını belirterek, "Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzak Doğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak" bilgisini verdi.

52 kilovatsaat bataryalı bir aracın 50 kilovat DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kilovat AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacağını anlatan Dönmez, kampüste daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.