Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan ardından camideki cemaate seslendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında koronavirüs tedbirlerine ve kısıtlamalara dikkat çekti: "Tabii özellikle bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmaktır. Onun için de üç tane başlık ifade ediyoruz malum. Temizlik, sosyal mesafe dediğimiz olay ve buna da çok çok dikkat etmemiz lazım. Bununla birlikte de özellikle maskelerimizi ihmal etmememiz lazım ki, en önemlisi de maske. Çünkü bu virüs denilen belanın vücutlarımıza girip girmemesini onunla engelleme şansımız var."

"Hassas olmamız lazım"

COVID-19'la ilgili belediyelerin aldığı tedbirlere de değinen Erdoğan, "Ücretsiz olarak maskeleri zaten belediyelerimiz dağıtıyorlar. Bu konuda da çok hassas olmamız lazım. Evlerimizde bu hassasiyeti göstermemiz lazım . Özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasağımız var. Şimdi gelen yılbaşında perşembe akşamı da cuma, cumartesi, pazartesi sabah 05.00'e kadar malum sokağa çıkma yasağımız var. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.